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Задержанных в Мексике россиян выслали из страны

Тамара Астапенкова
04:50 07.07.2019
Граждан РФ задержали в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.
Задержанных в Мексике россиян выслали из страны
© Фото: Jack Podróżnik, youtube

Власти Мексики приняли решение о депортации десяти россиян из-за нарушения миграционного законодательства,

«По данным миграционной службы Мексики, в Канкуне задержаны 10 россиян. Причины - несоответствие заявленным целям пребывания как туристов», - сообщает ТАСС с ссылкой на представителя посольства РФ в Мексике.  

Ранее стало известно о задержании туристов из России в аэропорту Канкуна в Мексике. Сообщалось, что к ним предъявили претензии миграционные власти. Однако, россияне в консульство не обращались.

Теперь стало известно, что задержанные граждане РФ не смогли предоставить необходимые документы, которые подтверждали бы цель их поездки.

«Семь человек улетели, двое ожидают ночной рейс. Еще один задержанный, вероятно, улетит в воскресенье», - уточнили в дипмиссии.

Россияне не смогли предоставить властям Мексики ни обратные билеты, ни бронь отели. В результате из-за нарушений правил въезда в страну было принято решение об их депортации.

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