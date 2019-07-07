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Росгвардия доставила детей из затопленного Тулуна на Черноморское побережье

Алексей Савелов
03:04 07.07.2019
Борт Ту-134 авиации ведомства перевез 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет в Анапу на отдых в одном из санаториев.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия

Авиация Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) перевезла детей из затопленный районов Иркутской области в Анапу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специальным рейсом авиация Росгвардии перевезла 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет из пострадавших от наводнения районов Иркутской области в город-курорт Анапу.

Отмечается, что дети размещены на отдых в одном из санаториев.

«Перелет из Иркутской области в международный аэропорт Анапы прошел успешно. Надеюсь, дети отдохнут и отлично проведут время на черноморском побережье», - сказал командир авиационной эскадрильи Росгвардии полковник Владимир Шамонтьев.

Ранее сообщалось, что Росгвардия наладила тесное взаимодействие с представителями других ведомств, принимающих участие в ликвидации наводнения в Иркутской области.

Сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают общественный порядок в пунктах выдачи гуманитарной помощи, оказывают силовую поддержку сотрудникам уголовного розыска с целью предотвращения краж, и социальным работникам в местах выдачи денежной компенсации.

Кроме того, сотрудники Росгвардии оказывают содействие сотрудникам МЧС в восстановлении линий электропередач, военные врачи и психологи Росгвардии оказывают необходимую мед- и психологическую помощь населению. 

Действующие в районах чрезвычайной ситуации мобильные группы войск национальной гвардии РФ очищают оказавшиеся в зоне подтопления районы от завалов, помогают гражданам, пострадавшим от наводнения в восстановлении разрушенного хозяйства. Росгвардия очистила от завалов и мусора 26 улиц и 968 домов с придворовыми территориями.

Напомним, что накануне в Минобороны рассказали, какую помощь оказывают военные жителям затопленных населенных пунктов Иркутской области. 

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