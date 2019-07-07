Боец ВСУ расстрелял боевика «Азова»* из-за разногласий

Украинский военнослужащий открыл огонь по боевикам из националистического подразделения «Азов»* в Донбассе. Причиной тому стали идеологические разногласия. С таким сообщением выступил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел 5 июля в районе Новолуганского.

«Военнослужащий второго батальона 30-й бригады открыл огонь из автомата по националистам, в результате два "азовца" с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», - отметил он.

Вместе с тем Филипоненко добавил, что днем ранее в ходе конфликта между сослуживцами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, был застрелен военнослужащий первого батальона 54-й бригады ВСУ. Однако командование скрыло этот факт, представив гибель солдата для вышестоящего командования якобы как результат обстрела со стороны ЛНР, уточняет «Луганский информационный центр».

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ