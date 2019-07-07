Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от антироссийских санкций

Постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба высказал мнение, что возвращение России в ПАСЕ может означать изменение риторики в отношении РФ, в результате чего Киев не сможет добиться новых санкций против Москвы.

Дипломат пояснил, что это историческая закономерность. За изменением ситуации в Совете Европы он наблюдал с 2016 года, когда начали появляться попытки создать условия для возвращения России в ПАСЕ.

«Международные отношения, политика так построены, что большие игроки ругаются друг с другом, создают проблемы, но потом обязательно мирятся, начинают сотрудничать. Потом снова ругаются, и опять мирятся – так устроен мир», – сказал Дмитрий Кулеба в интервью «Радио НВ».

Постпред также уточнил, что уже на протяжении полутора лет Европа не вводила санкции против РФ по требованию Украины. А чтобы сгладить ситуацию предлагала всевозможные варианты поддержки. Кулеба считает, что в подобной ситуации Киеву стоит сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены существующих ограничений против Москвы.

Ранее стало известно, что партия бывшего президента Украины Петра Порошенко подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ. В документе говорится, что Москва систематически нарушает нормы международного права в отношении Украины, поэтому члены партии призывают не только лишить РФ права голоса в ПАСЕ, но и усилить санкции.