МВД: водитель взорвавшегося под Екатеринбургом бензовоза был пьян

Водитель бензовоза, который попал в ДТП в Свердловской области, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза "Урал" находился в момент автокатастрофы в нетрезвом виде. Это подтвердила проведенная экспертиза», - подчеркнул он.

Ранее МЧС РФ опубликовало кадры с места происшествия. На них видна обгоревшая кабина бензовоза, а также работа сотрудников спецслужб.

Инцидент произошел 7 июля в 00:15 по местному времени (22:15 по Москве) на 44-м километра автодороги Карпинск-Кытлым. По предварительной информации жертвами аварии стали три человека, еще шестеро пострадали - они были госпитализированы.

В ГУ МВД по области добавили, что водитель бензовоза «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек - туристов». В результате он не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет, после чего машина загорелась и последовал взрыв.