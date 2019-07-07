Опубликовано видео с места ДТП с бензовозом под Екатеринбургом

В МЧС РФ опубликовали видео с места ДТП с бензовозом под Екатеринбургом. Инцидент произошел 7 июля в 00:15 по местному времени (22:15 по Москве) на 44-м километра автодороги Карпинск-Кытлым.

На ролике видна сгоревшая кабина бензовоза, а также работа сотрудников спецслужб. Как ранее отметили в ГУ МВД по Свердловской области, по предварительной информации жертвами аварии стали три человека, еще шестеро пострадали - они были госпитализированы.

В ведомстве добавили, что водитель бензовоза «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек - туристов». В результате он не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет, после чего машина загорелась и последовал взрыв.