Массовое ДТП с участием четырех легковушек произошло в Москве: видео
В настоящее время информация по пострадавшим уточняется.
© Фото: ТРК Звезда
Массовое ДТП произошло на Большой Тульской улице в Москве: там столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.
Как уточнили в пресс-службе столичного управления ДТП, в настоящее время информация по пострадавшим уточняется.
Кадры с места происшествия публикует «Звезда». На ролике видно разбросанное по проезжей части железо - фрагменты от автомобилей, а также работа специалистов.
Все обстоятельства ДТП уточняются.