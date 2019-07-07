50 оттенков Зеленского: кривляния президента Украины озадачили Сеть

Пользователи Сети обсуждают странное поведение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне в субботу, 6 июля.

Кадры были опубликованы на YouTube. На ролике видно нервное поведение Зеленского: его мимика постоянно сменяется, он осматривается по сторонам и качается из стороны в сторону.

Интернет-пользователи озадачились поведением Зеленского. Некоторые предположили, что украинский президент якобы принимает что-то сильнодействующее, однако по мнению других политик просто «сильно устал» и переутомился.

Это уже не первый случай, когда президент Украины шокирует окружающих. В феврале пользователи Сети возмутились поступком экс-лидера страны Петра Порошенко, который сорвал шапку с женщины. Инцидент произошел в Запорожье.