Акт провокации: власти Грузии осудили брань в адрес Путина в эфире телеканала

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе осудил матерные высказывания ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире его авторской передачи.

«Отвратительный акт провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо», - заявил Бахтадзе в своем Twitter.

C этим мнением согласилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как говорится в заявлении главы Грузии в Сети, провокационные действия грузинского журналиста направлены прежде всего против его же собственной страны.

«Защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит», - подчеркнула Зурабишвили.

В свою очередь, генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварами сообщил, что не будет извинятся за содеянное одним из журналистов компании. Тем не менее, в своем Facebook он осудил нецензурную лексику, отметив, что свою позицию Габуния мог передать в нескольких словах.