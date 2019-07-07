В Совфеде отреагировали на резолюцию ОБСЕ по «Северному потоку - 2»

Российский парламентарий Константин Косачев отреагировал на принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока».

Сенатор подчеркнул: в состав организации входят 57 стран, при этом 29 из них - входят в НАТО.

«Решения отражают только позицию Запада, которая направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров», - приводит его слова RT.

Парламентарий отметил, что подобные решения «убивают» весь смысл существования организации.

«Польза от дискуссий в рамках ПА ОБСЕ сводится фактически к нулю», - заявил Косачев.

По его мнению, принятое решение отвечает лишь интересам группы государств, а не всей Европы.

Ранее сообщалось, что члены комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ признали газопроводы «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» вероятным способом экономического и политического давления на политику энергозависимых государств, приняв соответствующую резолюцию.