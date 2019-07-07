Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» SU1892 вылетел седьмого июля из московского аэропорта Шереметьево в Тбилиси. Это последний рейс в грузинскую столицу перед приостановкой авиасообщения, которое вступит в силу восьмого июля.

По плану самолет прилетит в Грузию в 02.00 восьмого июля по местному времени. Обратно в Москву он вернется в 04.50, сообщает ТАСС.

Ранее из Батуми в Москву и Краснодар перед вступлением в силу запрета на авиасообщение совершили последние рейсы компании «Уральские авиалинии» и S7.

Прямые рейсы между двумя странами раньше осуществляли шесть российских авиаперевозчиков и два грузинских.

Напомним, президент России Владимир Путин запретил российским авиалиниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию, потребовав от правительства РФ обеспечить возвращение соотечественников, которые временно находятся на грузинской территории в качестве туристов. Это решение было вызвано начавшимися беспорядками в Грузии после недопонимания во время генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Протесты вылились в штурм парламента в Тбилиси.