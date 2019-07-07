Град размером с теннисный мяч обрушился на Францию: видео

Во французском регионе Овернь-Рона-Альпы выпал град размером с теннисный мяч. Ролики стихийного явления, произошедшего в регионе в субботу 6 июля, на следующий же день заполонили Сеть.

На одном из самых популярных роликов показан небольшой бассейн частного дома, который буквально бурлит от падающих в него ледяных «мячиков». Лужайки домов и улицы городов оказались под ударом стихии, которая полностью заполнила их градом.

«Снаряды» в прямом смысле были сравнимы по размеру со спортинвентарем: на фото, опубликованных в Instagram, хорошо видно, что в обычного размера мужской руке умещается в лучшем случае четыре средних градины, а зачастую и вовсе одна.

© meteocentre, Instagram

В связи с произошедшим, национальная метеорологическая служба Meteo France объявила в 20 департаментах страны предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Данные о возможных пострадавших из-за града французах не сообщаются. В настоящий момент буйство стихии уже прекратилось.