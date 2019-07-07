Партия Ципраса признала поражение на выборах в парламент Греции

Правящая партия СИРИЗА премьер-министра Алексиса Ципраса в Греции признала поражение на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщили в штаб-квартире партии, передает РИА Новости.

Согласно данным опросов, Коалиция радикальных левых сил (СИРАЗА) набирает 26,5-30,5 процентов голосов, а оппозиционная консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса одерживает чистую победу с 38-42 процентами.

"Если результаты exit poll подтвердятся, у «Новой демократии» явное первенство. Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии, как делали это и всегда прежде», - заявили представитель партии.

Источник при этом отметил, что такое большое количество голосов СИРАЗА получила в чрезвычайно трудных условиях, и это еще раз свидетельствует о том, что партия «является главным и бесспорным выразителем левых, прогрессивных и демократических сил» в Греции.

«СИРИЗА после 4,5 года управления оставила богатое наследие, страну с регулируемым государственным долгом, свободную от меморандумов [с международными кредиторами] и от МВФ, с надежной государственной казной, сократившейся безработицей, сильной системой социальной защиты, а также с ростом экономики, который продолжается девять кварталов подряд», - заявили в штабе партии.

В свою очередь в штаб-квартире «Новой демократии» заявили, что такие результаты стали возможны только благодаря лично лидеру партии.

«С сегодняшнего дня наша родина переходит в новую, более оптимистичную эпоху», - заявили в партии.

Власть новой партии будет передана Кириакосе Мицотакису восьмого июля. Ожидается, что по окончании выборов, в парламенте также пройдут объединения партии «Движение перемен» (КИНАЛ), созданной на базе социалистической партии ПАСОК, Компартии Греции и ультраправой «Золотой зари» и аналогичной ориентации партии «Греческое решение». В состав также войдет левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса.