В Сети показали преемника легендарного мотороллера «Муравей»

На заводе «Туламашзавод» показали преемника легендарного грузового мотороллера «Муравей» с кабиной и гибридным двигателем.

Новинка получила название ВТС-1 «Муравей» и является транспортом исключительно для нужд заводских работников – на ней они передвигаются и перевозят грузы по территории предприятия.

Фотографию нового «Муравья» опубликовал в своем профиле в Instagram пользователь Денис Чипенко. В описании к снимку он пояснил, что о серийном производстве или массовой продаже речь в данный момент не идет.

© dschipenko, Instagram

В отличие от предшественника, кабина ВТС-1 изготовлена из легкого стеклопластика. Кроме упоминания Чипенко о гибридном двигателе, ни о каких иных технических характеристиках не сообщается.

Между тем, еще в 2016 году на «Туламашзаводе» впервые заговорили о возможном появлении нового «Муравья». Однако, с тех пор о возобновлении производства ничего не сообщалось.

Тульский машиностроительный завод существует со времен СССР. Трехколесный грузовой мотороллер «Муравей» на производстве выпускали в период с 1959 по 1995 годы.