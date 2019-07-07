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Российские военные провели три гуманитарные акции в Сирии

Наталья Вальханская
22:36 07.07.2019
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2159 гуманитарных акций.
Российские военные провели три гуманитарные акции в Сирии
© Фото: ТРК Звезда

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарные акции в населенных пунктах Баниас провинции Тартус, Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и в районе Карим-Аль-Мейсар населенного пункта Алеппо», - сказал он.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2159 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3474,1 тонн.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска.

Всего, по состоянию на данный момент с территории иностранных государств на территорию Сирии и с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания возвратилось 399 636 человек.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия провинции Хама, Сараф, и Нахшебба провинции Латакия, а такженаселенного пункта Биньямин провинции Алеппо», - заявил Бакин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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