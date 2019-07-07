Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

В Министерстве транспорта России предварительно оценили ущерб, который понесут авиакомпании из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом журналистам заявил глава Минстранса Евгений Дитрих.

По его словам, сумма может составить порядка трех миллиардов рублей. Однако, как уточнил Дитрих, окончательных цифр называть еще рано.

«Сейчас расчеты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 млрд рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Он добавил, что окончательные данные должны быть представлены к концу следующей недели. Цифры будут основываться в том числе с учетом объема возвращенных билетов.

Дитрих также ранее заявил, что в Минтрансе готовят дополнительные средства для отправки россиян, которые на данный момент остаются в Грузии. Их перевозка будет осуществляться через соседние аэропорты.

Ранее стало известно, что последними авиаперевозчиками, чьи самолеты вылетели из Тбилиси в Россию перед вступлением в силу указа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении авиасообщения между странами, стали компании «Уральские авиалинии» и S7.