Перепутали родственников: в США мужчину отключили от кислорода из-за ошибки полиции

В Чикаго сильно избитого мужчину увези в больницу в бессознательном состоянии, а когда полиция не смогла определить его личность, беднягу отключили от систем жизнеобеспечения. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в апреле, когда голого и с серьезными травмами на лице мужчину доставили в больницу Милосердия, где он числился Джоном Доу. В это время его семья предпринимала отчаянные попытки найти мужчину.

В мае по фотографии из полицейской базы данных власти сделали заключение, что мужчина в больнице – это пропавший брат Рози Брукс, Альфонс Беннет. Но когда женщина пришла в госпиталь, она заявила врачам, что не может опознать в нем своего брата.

При этом через время, не видя никаких улучшений в состоянии пострадавшего, Брукс и ее родные приняли решение об удалении системы вентиляции легких, после чего спустя несколько дней мужчина скончался. Позднее, во время организации похорон, семья внезапно встретила настоящего Альфонсо Беннета, который пришел к ним на барбекю.

История на этом не закончилась: в морге по отпечаткам пальцев личность мужчины, наконец, была установлена. Им оказался ранее пропавший Элайша Бриттман.

По данным ABC News, теперь настоящая семья мужчины и те, кого приняли за его родственников, подали в суд на руководство города и больницы, считая, что такого трагического конца можно было избежать.

Сенатор штата Патриция Ван Пелт заявила, что намерена рассмотреть вопрос о введении закона, который позволял бы назначать идентификацию личности по отпечаткам пальцев, когда человек находится без сознания.

В свою очередь в пресс-службе больницы от заявлений отказались. В полиции продолжается расследование по данному делу.