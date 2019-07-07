«Есть и будет частью РФ»: в Крыму ответили на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Антироссийские резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Крыму ни на что не влияют. В то же время такие документы расширяют пропасть между РФ и такими международными институтами, сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью России», - цитирует его заявление RT.

Депутат добавил, что все больше европейских политиков говорят о Крыме как о российской территории, однако «различные официальные институты продолжают стоять на своем, отрицая факт принадлежности полуострова к России».

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, которая осуждает действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов. В резолюции также осуждаются действия РФ при задержании украинских кораблей в Керченском проливе.

В свою очередь российская делегация призвала снять резолюцию с рассмотрения. Однако ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии. Позже комитет ОБСЕ принял еще одну резолюцию, которая призывала Россию к так называемой «деоккупации» Крыма.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы намерении украинской стороны «вернуть» Крым. По его словам, полуостров является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности даже не стоит поднимать.

Крым присоединился к РФ в результате проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого большинство местных жителей высказалось за воссоединение с Россией.