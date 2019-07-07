МВД: водитель взорвавшегося под Екатеринбургом бензовоза вез людей на цистерне

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых назвал предварительное число жертв в ДТП с бензовозом. По его словам, три человека погибли, еще шестеро - пострадали.

Инцидент произошел в 00:15 по местному времени (22:15 по Москве) на 44-м километра автодороги Карпинск-Кытлым.

Горелых отметил, что водитель бензовоза «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек - туристов». В результате он не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет, после чего машина загорелась и последовал взрыв.

«Погибли, по предварительным данным, три человека», - отметил он.

Вместе с тем Горелых уточнил, что шесть пострадавших получили травмы различной степени тяжести, а также ожоги. Они были экстренно госпитализированы.

О ДТП с бензовозом стало известно в воскресенье, 7 июля. К ликвидации происшествий аварии привлечен 51 человек, а также задействовано 12 единиц техники.