Зеленский и Туск посетили Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской. Их сопровождали главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, командующий объединенных сил Александр Сирский, а также председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дайнеко.

©

Во время своего визита Зеленский и Туск ознакомились с обстановкой в районе. Помимо этого, глава Украины почтил память погибших украинских воинов, возложив цветы к памятному знаку.

©

Как сообщается на странице штаба операции объединенных сил в Facebook, Зеленский и Туск также проверили позиции сил на участке разведения.