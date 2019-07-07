Минтранс готовится вывозить россиян из Грузии через соседние аэропорты

Россия готовит на восьмое июля и последующие даты дополнительные средства для вывоза российских туристов из Грузии. Об этом журналистам заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Речь идет у путешествующих, которые выразят желание вернуться после запрета полетов. Ранее также стало известно, что около четырех с половиной тысяч россиян не захотели сдать или обменять билет на более ранние вылеты до запрета полетов.

Те, кто отказались от своих билетов, получат в полном объеме деньги за купленный билет, или смогут переоформить перелет на другие направления.

«На всякий случай мы готовим на 8-е число и на неделю с 8-го числа дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты», - уточнил министр.

Дитрих отметил также, что перевозка из Грузии будет осуществляться не прямыми рейсами, а через соседние аэропорты.

Рейсы между РФ и Грузией выполняли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Нордавиа» и грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке полетов российских авиакомпаний в Грузию. Указ вступает в силу с восьмого июля. Также Минтранс запретил осуществлять перелеты из Грузии.

Напомним, в Тбилиси 20 июня начались акции протеста из-за инцидента во время проведения Межпарламентской ассамблеи по вопросам православия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытке государственного переворота.