В Бразилии умер создатель босса-новы

Бразильский гитарист, певец и композитор Жуан Жилберту умер на 89 году жизни в Рио-де-Жанейро, об этом сообщает AFP.

Жуана Жилберто называли голосом популярной бразильской музыки босса-нова. Именно Жилберто спел самую известную песню этого стиля «Девушка из Ипанемы» в 60-х годах. И именно эта композиция сделала музыканта всемирно известным. Однако, по свидетельствам родственников, вне сцены, в обычной жизни, Жилберто потерпел полный крах. Он был полностью разорен, в преклонном возрасте страдал деменцией.

О смерти отца сообщил один из его сыновей, проживающий в США. Уточняется, что артист умер в чужом доме и погрязший в долгах.