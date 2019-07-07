Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Бразилии умер создатель босса-новы

Тамара Астапенкова
02:15 07.07.2019
В июне всемирно известный музыкант отметил свой 88 день рождения.
В Бразилии умер создатель босса-новы
© Фото: flikr

Бразильский гитарист, певец и композитор Жуан Жилберту умер на 89 году жизни в Рио-де-Жанейро, об этом сообщает AFP.

Жуана Жилберто называли голосом популярной бразильской музыки босса-нова. Именно Жилберто спел самую известную песню этого стиля «Девушка из Ипанемы» в 60-х годах. И именно эта композиция сделала музыканта всемирно известным. Однако, по свидетельствам родственников, вне сцены, в обычной жизни, Жилберто потерпел полный крах. Он был полностью разорен, в преклонном возрасте страдал деменцией.

О смерти отца сообщил один из его сыновей, проживающий в США. Уточняется, что артист умер в чужом доме и погрязший в долгах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата06.07.2019, 07:35
Замминистра обороны осмотрел с вертолета район паводка в Иркутской области
Дата06.07.2019, 21:16
«Локомотив» завоевал Суперкубок России
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата06.07.2019, 12:34
Названы сроки начала финальной стадии испытаний комплекса «Сармат»
Дата04.07.2019, 08:57
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:18 В стране и мире
Видео
МВД: водитель взорвавшегося под Екатеринбургом бензовоза вез людей на цистерне
00:03 В стране и мире
В Госдуме дали оценку резолюции ОБСЕ по Крыму
21:25 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в торговом центре во Флориде
21:19 В стране и мире
Видео
Разрезая облака: полет Конюхова над Крымом попал на видео
20:54 В стране и мире
На Украину прибыла первая в истории страны партия нефти из США
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
50 оттенков Зеленского: кривляния президента Украины озадачили Сеть
В Чернобыльской зоне выросли гигантские лилии
Видео
Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов
Видео
В Красноярском крае жуки-усачи «захватили» целый город: видео
Видео
Монитор о стойку регистрации: опоздавшая на рейс пассажирка устроила дебош в аэропорту
Видео
Фрагмент тайны: ученые в Аргентине нашли окаменелости «настоящего Лох-несского чудовища»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.