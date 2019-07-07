В Ижевске люди на полчаса застряли на карусели на высоте многоэтажки: видео

В Ижевске местные жители стали заложниками оставшейся без электричества карусели. Они оказались на высоте многоэтажного дома без возможности спуститься.

Депутат городской думы Борис Ломаев опубликовал видео происшествия в Facebook. Инцидент произошел в Летнем саду Ижевска в воскресенье, 7 июля.

На кадрах ролика видно, что люди висят на большой высоте в открытых сидениях, прикрепленных к аттракциону. Судя по видео, они не пострадали, но находятся в потенциальной опасности.

«Решили прокатиться на новых аттракционах в парке имени Горького, сходили на все, но вот стали свидетелями конфуза, один из аттракционов во время работы остановился, прошло почти 30 минут», - написал депутат под публикацией.

Позже заложников карусели благополучно спустили вниз. При инциденте никто не пострадал.