В реанимации без средств на лечение: россиянка с детьми пострадали в ДТП в Грузии

В Грузии нуждается в экстренной помощи россиянка, попавшая в тяжелое ДТП с двумя маленькими детьми. Она находится в реанимации и ей требуется операция стоимостью 700 тысяч рублей.

ДТП произошло на трассе из Тбилиси в Баку. На узкой дороге лоб в лоб столкнулись автомобили, мотор одного из них буквально вмяло в салон. Одна из участников происшествия, россиянка Елена Дибирова, несмотря на тяжелые травмы, вытащила из горящей машины своих малолетних детей. Находившиеся с ними в машине свекр Елены и его друг не выжили. Женщину и ее детей госпитализировали в реанимацию одной из частных клиник Тбилиси.

Состояние всех троих пациентов крайне тяжелое. Почти неделя у врачей ушла на то, чтобы их стабилизировать и начать готовить детей к операциям: у девочки повреждены легкие, а у мальчика травма головы. У всех троих, включая их мать, травмы рук и ног, осколками посекло лица, необходимы пластические операции. Муж Елены и отец детей Ахмед, уроженец Азербайджана, вылетел к родным, как только узнал о случившейся трагедии.

Семья обратилась за помощью в социальные сети и в правительство Пермского края. Но там считают, что лечить Елену и детей в Грузии должны бесплатно.

Однако добровольную страховку от несчастных случаев при выезде за рубеж Елена не оформляла. В ближайшие дни детям сделают операции, но вопрос, кто заплатит, если родители не смогут собрать необходимую сумму, пока остается без ответа.