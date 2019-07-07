Глава ПАСЕ высказалась о восстановлении прав российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье заявила, что ПАСЕ рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям. При этом она напомнила, что ассамблея обратилась к Москве «с многочисленными конкретными требованиями», однако подчеркнула, что никаких сроков для их выполнения.

«Мы выдвинули много требований, теперь мы ждем совместной работы с ними (с российской делегацией - ред.). Нет никакого графика», - цитирует главу ПАСЕ ТАСС.

Как отметила Паскье, ассамблея считает диалог наиболее эффективным средством урегулирования споров.

«Утверждение полномочий - это не карт-бланш», - сказала она.

Вместе с тем председатель ПАСЕ напомнила, что в начале следующего года все делегации стран - участниц Ассамблеи должны будут подтвердить свои полномочия.

«Очень важно в течение этих шести месяцев сотрудничать и работать вместе. Но нет никакого дедлайна», - заключила она.

Российская делегация была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва, которая была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила права российской делегации в полном объеме.