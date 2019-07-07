Еще четырнадцать россиян не пустили в Мексику

Еще 14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства России в стране.

Уточняется, что дипломаты устанавливают точные причины произошедшего.

«Они прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной», - сказали в посольстве.

Ранее в аэропорту Канкуна в Мексике не пустили группу россиян из десяти человек. Как отметили в российском посольстве, в миграционной службе объяснили их задержание невозможностью туристов подтвердить бронь отеля в регионе, а также показать обратные билеты или доказать наличие денежных средств для пребывания в стране.

Троим из задержанных отказали во въезде из-за того, что они находятся в «черном списке». На данный момент девять из десяти пассажиров уже отправлены обратно в Россию, уточнили в посольстве. Последний турист из России, как ожидается, будет отправлен сегодня.