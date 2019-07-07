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В СК проверят действия участкового врача после избиения ребенка в Ингушетии

Кристина Волкова
20:35 07.07.2019
В ведомстве отметили, что все дети в республике должны находиться на учете у участковых врачей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ

В Следственном комитете по Республике Ингушетия проверят работу участкового врача после госпитализации избитой девочки. Об этом в воскресенье заявил представитель следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что все дети должны находиться на учете у участковых врачей. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, проверку пройдут должностные лица органов опеки.

«В данном направлении работа уже начата в рамках возбужденного уголовного дела», - подчеркнули в пресс-службе.

В тяжелом состоянии семилетняя Аиша была доставлена четвертого июля в детскую клиническую больницу в Назрани, где после операции было принято решение перевести ребенка в Москву. На следующий день Аиша в сопровождении детского омбудсмена Заремы Чахкиевой была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Накануне Магасский районный суд арестовал подозреваемую в нанесении побоев девочке на два месяца. Ею оказалась родная тетя ребенка, ранее судимая по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину на данный момент задержанная отрицает, однако также не поясняет наличие травм у ребенка.

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