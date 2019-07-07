Лолита побывала в Донбассе и рассказала про постоянные обстрелы

Певица Лолита Милявская поделилась своим впечатлением о ночных обстрелах в Донбассе, куда ранее она отправилась представить жителям новую концертную программу.

По пути из Донецка в Луганск российская певица попросила остановить автомобильную колонну в Дебальцево, где в 2014 году шли ожесточенные бои. Там Милявская сделала короткое видео, которое опубликовала в социальной сети Instagram.

«Чтобы оценить состояние мирной жизни, лучше, наверное, смотреть эти кадры. Это Дебальцево, знаменитое Дебальцево, где был так называемый «дебальцевский котел», и погибло очень много людей. Сейчас все тихо, мирно, но проезжаешь, дома по-прежнему кое-как залатаны или выбиты окна», - сказала Милявская в эфире самого видео.

В ролике певица показала одно из полуразрушенных зданий и крест, установленный в память о погибших. Ниже, в комментарии к видео, она добавила, что этой ночью вновь был обстрел в Первомайске. По её мнению, «только люди с больной психикой способны получать от этого удовольствие».

«Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах, я не видела с прошлого века. Они знают цену каждого дня», - написала исполнительна в комментарии под видео.

Артистка призналась также, что желает скорейшего завершения конфликта и хочет, чтобы не было войны.