Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты

Последними авиаперевозчиками, чьи самолеты вылетели из Тбилиси в Россию перед вступлением в силу запрета на авиасообщение между странами, стали компании «Уральские авиалинии» и S7.

Прямые рейсы между Россией и Грузией выполняли шесть российских компаний и две грузинские. Последние рейсы из Батуми отправились в Москву и в Краснодар. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, из-за недопониманий во время проведения генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси в городе разразились беспорядки, впоследствии ставшие массовыми и вылившиеся в штурм местного парламента. Позже Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию, дав поручение правительству РФ обеспечить скорейшее возвращение временно находящихся на территории Грузии граждан РФ, а также их багажа.