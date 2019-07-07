В «Уральских авиалиниях» рассказали о дебоше лидера «Коррозии металла»

В Уральских авиалиниях прокомментировали пьяный дебош лидера «Коррозии металла» Сергея «Паука» Троицкого. Там отметили, что музыкант вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании.

«На посадку допущен не был. В аэропорт оперативно был вызван наряд полиции. Дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов», - заявили в пресс-службе авиакомпании.

Там добавили, что деньги за купленный билет Троицкому вернули в полном объеме, за исключением сервисного сбора.

Ранее стало известно, что в международном аэропорту Жуковский был задержан лидер российской музыкальный группы за то, что ударил сотрудника «Уральских авиалиний».

В частности, по данным авиакомпании, на стойке регистрации к музыканту подошел представитель компании, который сообщил, что не пустит того на самолет. Работник воздушной гавани посчитал, что музыкант находится в состоянии алкогольного опьянения.

Между мужчинами началась перепалка. По словам Троицкого, он «вспылил» и «слегка огрел представителя стойкой». Позже лидер «Коррозии металла» добавил, он перепутал дату вылета, а сотрудники авиакомпании обманным путем забрали у него деньги и не пустили на борт самолета.

В пресс-службе музыканта отметили, что «Паук» пытался попасть на дипломатическое мероприятие на Кипре, однако билеты пришлось вернуть.