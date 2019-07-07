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В Следственном комитете опровергли информацию о массовой гибели рыбы в реке Тура

Ян Брацкий
19:02 07.07.2019
Согласно данным контролирующих органов, в результате прохода баржи под кабелем образовалась электрическая дуга, которая не имела катастрофических последствий.
В Следственном комитете опровергли информацию о массовой гибели рыбы в реке Тура
© Фото: wikimedia

В Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опровергли обрыв высоковольтного кабеля на реке Тура в Тюмени.

Ранее появилась информация о том, что в результате обрыва и падения в воду электропровода в 11 тысяч вольт, якобы всплыла вся рыба в округе.

В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент действительно имел место накануне днем, но никаких катастрофических последствий для людей и региональной фауны не имел.

«Теплоход тянул баржу, а на ней находился кран. Они проплывали под электросетями и образовалась электрическая дуга от дождя. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших нет, обесточивания тоже нет. В воду ничего не падало и рыбу не убивало», - заявила в разговоре со «Звездой» представитель следственного управления Наталья Шандровская.

Об инциденте в полицию сообщили очевидцы происшествия, которые рассказали о яркой вспышке. На место инцидента выезжал следователь и оперативники, которые установили все обстоятельства произошедшего.

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