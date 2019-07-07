Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал об одной услуге, которую президент России Владимир Путин оказал его семье. По словам главы украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», однажды он по просьбе своей жены попросил российского лидера стать крестным его младшей дочери. Медведчук гордится тем, что глава РФ не отказал ему в этом вопросе.

Говоря о том, видит ли крестница своего крестного, украинский политик заявил, что во время их последней встречи в Крыму, еще до 2014 года, Путин преподнес девочке в подарок букет и плюшевого медведя. Об этом Медведчук поведал телеканалу «Россия 1».

Медведчук также поделился, что помимо украинского, дочь разговаривает на русском языке, английском и французском, но отказывается от зарубежного образования, предпочитая учиться в Киеве.

Между тем, ранее глава России Владимир Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных в Донбассе. По словам президента, это является «хорошим примером работы», и если нынешняя украинская власть будет выстраивать работу в том же направлении, то можно будет многого добиться.