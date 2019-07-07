У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате.
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.0. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG). Ведомство не исключило возникновения цунами.
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18.08 мск. Эпицентр располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате.
Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров. Информации о разрушениях и пострадавших при угрозе цунами нет.