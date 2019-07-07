У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.0. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG). Ведомство не исключило возникновения цунами.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18.08 мск. Эпицентр располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате.

Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров. Информации о разрушениях и пострадавших при угрозе цунами нет.