В ОБСЕ отвергли российскую резолюцию по противодействию неонацизму

В Парламентской ассамблее ОБСЕ отклонили российскую резолюцию, в которой предлагалось осудить неонацизм и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.

Документом было также предложено обратить внимание на необходимость последовательной и решительной борьбы с проявлением расизма, агрессивного национализма, экстремизма и неонацизма.

Как пояснил в социальной сети Facebook основной автор резолюции «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью» Артем Туров, документ содержал сформулированную проблему «распространения теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры, в том числе в регионе ОБСЕ», а также признание неонацизма опасным явлением. Документом при этом было отмечено, что Нюрнбергский трибунал признал как СС, так и ее составные части преступными организациями, заявил Туров.

«Неонацизм называют опасным явлением, с которым политики должны бороться», - сказано в проекте резолюции.

Кроме того, участникам ОБСЕ было предложено активно противодействовать актам героизации в любой форме нацистского движения, включая бывших членов организации «Ваффен СС».

Проект резолюции подвергся резкой критике со стороны делегаций Украины и Литвы. При проведении итогов 11 представителей поддержал инициативу российской стороны, 25 человек высказались против, еще 13 – воздержались.

«Литва и Украина в агрессивной форме раскритиковали наш проект, манипулируя фактами и уводя обсуждение от содержания резолюции. Именно в этих странах мы и наблюдаем обеление пособников нацизма, и попытку сделать военных преступников героями национально-освободительных движений», - написал Туров.

Зампред Государственной думы, глава российской делегации Петр Толстой прокомментировал решении ОБСЕ, как «воспевание пособников фашизма, а также акты вандализма в отношении памятников освободителям Европы». Депутат добавил при этом, что таким образом европейцы «фактически высказываются в поддержку происходящего».

Толстой также предположил, что делегаты приняли такое решение против проекта резолюции, скорее всего потому, что не читали его.

Ранее в Эстонии предложили восстановить памятник легионерам СС, который был демонтирован в городе Пярну. С призывом восстановить монумент выступила Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).