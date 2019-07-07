Российские военные доставили продовольствие в сирийский поселок Хамурия
Рядом с местном раздачи гуманитарной помощи военные медики организовали пункт осмотра для местных жителей, нуждающихся в лечении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Российские военнослужащие доставили более двух тонн продовольствия в поселок Хамурия в окрестностях Дамаска. Гуманитарную помощь раздали всем жителям поселка.
В пакетах, которые смогли получить порядка пятисот семей, находились рис, мясные консервы, мука, сахар и чай.
Рядом с пунктом раздачи гуманитарной помощи военные врачи организовали медицинский пункт, где любой желающий может пройти осмотр и получить необходимые лекарственные средства.
Сам поселок серьезно пострадал во время боевых действий и длительное время находился под контролем террористов.