СМИ: в Тюмени оборванный высоковольтный кабель убил всю рыбу в реке Тура

В Тюмени в районе понтонной переправы на Лесобазе баржа, перевозившая подъемный кран, зацепила его стрелой высоковольтный кабель в 11 тысяч вольт, который оборвался и упал в воду, сообщает портал 72.RU. Также утверждается, что в результате инцидента погибла вся рыба в окрестностях.

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По данным издания, случайными очевидцами стали сотрудники пароходства, которые находились на мосту через реку и видели яркую вспышку.

«Корабль плыл снизу вверх, на нем находился кран с поднятой стрелой. Не знаю, как так вышло, но, по всей видимости, они этого сами не заметили. Стрела крана сорвала высоковольтный кабель. Провод упал в Туру, после чего в ней всплыла вся рыба», - цитирует портал генерального директора переправы Артура Сулиманова.

Между тем в региональном главке МВД «Звезде» подтвердили факт происшествия, однако информацию о возможных пострадавших и погибшей рыбе не подтвердили.