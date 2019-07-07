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В ДНР назвали цель обстрела украинскими силовиками Коминтерново

Лина Давыдова
18:38 07.07.2019
Таким образом украинские силовики пытались скрыть от мировой общественности результаты своей деятельности в Донбассе, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
© Видео: ТРК "Звезда"

Минометный обстрел со стороны ВСУ, под который попала съемочная группа «Звезды», носил целенаправленный характер. Так полагает начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Украинские преступники целенаправленно открыли огонь по съемочной группе, пытаясь скрыть от мировой общественности результаты своей кровавой деятельности в Донбассе», - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Корреспондент «Звезды» отправилась в село Коминтерново, чтобы снять последствия обстрела ВСУ Свято-Спиридоновского храма.

Последствия пожара в Свято-Спиридоновском храме 
© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"
Последствия пожара в Свято-Спиридоновском храме 

Минометные удары прозвучали, когда съемочная группа находилась возле дворца культуры.

Некоторое время журналисты не могли выехать из Коминтерново, так как улица, по которой можно было бы покинуть село, тоже подверглась обстрелу из крупнокалиберных пулеметов.

Позже съемочной группе «Звезды» все же удалось выехать из Коминтерново. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма. В церкви начался пожар. Местные жители увидели возгорание и бросились спасать обитель. Они вынесли из охваченного огнем здания иконы и другие святыни.

Последствия пожара в Свято-Спиридоновском храме 
© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"
Последствия пожара в Свято-Спиридоновском храме 

В результате пожара сгорело подсобное помещение и перекрытия крыши храма. Основная часть здания не пострадала.

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