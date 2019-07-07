Привязанного к столбу ребенка обнаружили в селе Ярославской области

В Ярославской области обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного за шею к столбу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Инцидент произошел 5 июля в селе Юрьевское Мышкинского района. Ребенка обнаружили сотрудники по делам несовершеннолетних, когда пришли к многодетной семье с внеплановой проверкой. Сотрудники комиссии вызвали на место инцидента полицию.

Выяснилось, что семья, которая временно переехали в село из Московской области, имеет восьмерых детей: одного родного сына, одного приемного и шестерых, находящихся под опекой. При этом как отмечается, семья в селе считается образцовой.

После инцидента органы опеки изъяли всех детей из семьи, в настоящее время старшие из них находятся в реабилитационном центре, младшие – в Доме малютки при региональной больнице.

«Многодетная семья положительная, она переехала около года назад в село Юрьевское, условия для детей очень хорошие… Мальчик сейчас находится в медучреждении на обследовании, остальные дети помещены в реабилитационный центр», - приводит слова Кокуевой ТАСС.

По факту инцидента в аппарате уполномоченного по правам ребенка возбуждено производство, по его итогам будет вынесено решение.