В Венесуэле из-за блэкаута остановились два нефтеперерабатывающих завода

В Венесуэле из-за полного отключения электричества остановилась работа на двух нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает новостной портал венесуэльского штата Фалькон Notifalcon.

Сообщается, что постоянные отключения электроэнергии продолжаются с пятницы, 5 июля. В течение последующих дней блэкауты происходили с периодичностью в 2-3 раза в день, постоянно лишая венесуэльцев энергии не менее, чем на 4 часа.

В связи с перебоями подачи энергии нефтеперерабатывающие заводы Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу. Также города Пунто-Фихо и Лос-Текес оказались без электричества. На данный момент в государственной нефтегазовой компании PDVSA никак не прокомментировали происходящее.