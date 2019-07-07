Кузнецова рассказала о результатах обследования девочки из Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о здоровье избитой в Ингушетии девочки. По ее словам, позитивных прогнозов после диагностики ребенка нет.

«Я понимаю, что сейчас сложная ситуация и скорее всего придется принимать тяжелые решения. Позитивных прогнозов, которые были изначально после диагностики, уже нет», - заявила Кузнецова.

Министр отметила при этом, что необходимо дальше бороться за ее здоровье. Медики в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля также заявили о тяжелом состоянии ребенка.

В четверг, 4 июля в детскую клиническую больницу в Назрани была доставлена семилетняя Аиша, позднее ее перевезли в клинику в Москву.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. По данным следователей, ребенок воспитывался в семье родной тети без документов, а ее родная мать отказалась от ребенка. В 2017 году, как сообщалось, женщина состояла на профилактическом учете в полиции.