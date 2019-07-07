В Нижнем Новгороде выпал июльский «снег»: видео

В Нижнем Новгороде выпал рыхлый град, который многие местные жители приняли за снег.

Кадры необычного природного явления опубликовали пользователи социальных сетей. На видео с неба спускаются белые хлопья града, которые действительно похожи на настоящий снег. На кадрах видны «снежные» крупинки, опускающиеся на подоконник и на землю возле дома автора ролика.

Рыхлый град образуется в соответствии с законами природы, когда при низкой облачности прогреваются нижние слои атмосферы, а несущие влагу облака выдают ее в виде осадков. На этот раз они приняли более непривычную форму, похожую на снег.