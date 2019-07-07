Британские СМИ сообщили о «химической атаке» в Лестере

Десять человек, в том числе трое полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки во время драки возле паба в пригороде Лестера. Об этом сообщает местное издание Leicestershire Live.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье у паба The Cricketers на Грэйс-Роуд. Посетители паба, вооруженные бейсбольными битами устроили драку. Когда на место конфликта прибыла полиция, злоумышленники распылили неизвестное химическое вещество.

В результате пострадали семь гражданских и трое стражей порядка. Они были госпитализированы в больницу города для проверки на предмет повреждений в результате химического отравления.

По подозрению в причинении вреда и ущерба были арестованы трое мужчин, одна женщина и 15-летний подросток. Следствие продолжается.

Паб был оцеплен. На месте весь день работали полицейские и криминалисты.