Капитана перевернувшегося в Джубге катамарана арестовали на два месяца

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Краснодарском крае катамарана. Мужчине вынесли меру пресечения сроком на два месяца.

Капитан катамарана не имел лицензии на перевозку пассажиров. Теперь он подозревается в ненадлежащем оказании услуг, вследствие которого произошла гибель людей.

Напомним, трагический инцидент произошел вечером 5 июля в Черном море вблизи поселка Джубга в Краснодарском крае. Там перевернулось прогулочное судно, на борту которого находились не менее 55 человек при вместимости всего в 12. В результате происшествия погибли два человека. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.