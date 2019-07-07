Росстат перечислил подешевевшие продукты за 2018 год

Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) проанализировали динамику цен на продукты питания и лекарства в 2018 году и выяснили, какие из них за год подешевели, а чья стоимость возросла в цене. Эти сведения Росстат предоставил СМИ.

Гречневая крупа подешевела на 15,8% в годовом выражении. Также за год снизились цены на помидоры (10,6%) и чеснок (10,2%).

Согласно статистике Росстата, больше всего в 2018 году подорожали пшено (73,6%), капуста (72,8) и газовое моторное топливо (30,8%).

Росстат изучил годовую динамику потребительских цен на 1 тысячу товаров и услуг.