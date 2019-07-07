В ОБСЕ приняли осуждающую «Северный поток-2» резолюцию

Члены комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли резолюцию, признающую газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в качестве потенциального средства экономического и политического давления на политику энергозависимых государств.

Автором резолюции выступила парламентарий из Литвы Рута Милюте. Составленный ею документ содержит призыв к странам-участницам ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве средства принуждения импортозависимых стран.

«Речь идет о росте опоры на один источник энергоресурсов. Это может привести к росту коррупции и нестабильности в регионе. Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком"», - цитирует РИА Новости конгрессмена США Ли Зелдина, который внес свои поправки в текст документа.

Россия и Турция неоднократно заявляли о том, что проекты газопроводов в Европу являются исключительно экономическими проектами, которые не имеют ничего общего с политикой. Вот и в этот раз турецкие делегаты опротестовали поправки. По их мнению, любые поставки газа должны зависеть от соглашений между государствами на основе свободного выбора.

С подачи представителей США были приняты еще несколько поправок. Государствам-членам ОБСЕ рекомендовано создать инфраструктуру, которая необходима для присоединения ко все более глобализованному рынку природного газа.

«Северный поток-2» - проект магистрального трубопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Предполагается прокладка двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Проект реализуется в территориальных водах или исключительных экономических зонах пяти государств: России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Завершение работ намечено на конец 2019 года.