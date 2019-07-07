Пятьдесят человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии

Рейсовый автобус в Германии перевернулся в результате потери водителем контроля над транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье около 00:51 часа по местному времени на трассе A44 в Восточной Вестфалии рядом с городом Лихтенау. Уточняется, что не менее пятидесяти человек получили ранения, из них десять находятся в тяжелом состоянии, в том числе двое водителей автобуса. Все они экстренно доставлены в близлежащие больницы в регионе.

По данным полиции, по необъяснимым причинам 52-летний водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус завалился на правую сторону.

Отмечается, что из-за восстановительных работ после аварии трасса была полностью перекрыта в обе стороны примерно на четыре часа. К пяти утра движение было восстановлено по дороге в сторону Дортмунда, к девяти - в противоположную в сторону Касселя.