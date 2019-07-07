Озвучена новая версия причины крушения малайзийского Boeing рейса MH370

В соответствии с новой версией исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, на борту мог оказаться угонщик, заранее запланировавший уничтожение самолета. Об этом сообщает издание New York Post.

Авиационный эксперт Тим Термини выдвинул сразу несколько версий о том, что могло спровоцировать трагическую авиакатастрофу. По первой его версии Boeing захватил член экипажа; по второй – его уничтожил заранее пробравшийся на борт злоумышленник; по третьей – Boeing захватил пассажир, а по четвертой – гибель самолета спровоцировал кто-то из наземных служб.

Между тем, основной версией причины трагедии по сей день остаются действия пилота Захарии Ахмада Шаха, который осознанно отклонился от курса, предварительно отработав такой вариант полета на авиатренажере.

Напомним, авиалайнер «Малайзийских авиалиний», летевший рейсом из Куала-Лумпура в Пекин, внезапно пропал с радаров, войдя в воздушное пространство Вьетнама. В этот момент на борту находилось 239 человек. В январе 2015 года самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту - погибшими. За три года было обследовано более 120 тысяч квадратных километров океана, но никаких следов крушения Boeing не обнаружено до сих пор.