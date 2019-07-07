В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Москву

В Гидрометцентре России рассказали, когда теплая погода вновь вернется в столичный регион. Возвращение намечено на вторую половину июля.

Научный руководитель центра Роман Вильфанд заявил, что предстоящая неделя не принесет никаких кардинальных изменений климата, а температура воздуха может опуститься к выходным до 16-18 градусов. При этом он назвал устоявшуюся погоду, несмотря не несвойственную лету прохладу, не осенней, а «скорее майской».

«По расчетам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днем будет около 20 градусов, завтра будет чуть повеселее – 20-22, остальные дни около 20-21 градуса», - рассказал Вильфанд.

Он посоветовал москвичам насладиться той погодой, которая сейчас устоялась в регионе. На вопрос о том, будет ли в этом году лето, глава Гидрометцентра ответил утвердительно.

«Мы все-таки прогнозируем, что во второй половине июля температура довольно часто будет в диапазоне 20-25 градусов. Точную дату трудно сказать, потому что прогнозы, которым можно доверять, составляются на 5-6 дней», - заявил Вильфанд.

Между тем, ранее в Москве и Подмосковье прогнозировалась пасмурная погода с переменными дождями и температурой максимум до 18 градусов. Согласно прогнозу, в регионе будет юго-западный ветер, местами его порывы будут достигать 12-17 м/с.