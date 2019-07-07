Муж задержанной за избиение тети ребенка из Ингушетии оказался полицейским

Муж женщины, которую накануне суд арестовал по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда в Ингушетии, оказался полицейским. Об этом заявил заместитель начальника подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.

Представитель ведомства отметил при этом, что у семьи был нормальный доход и совершенно «не было нужды воспитывать ребенка в другой семье».

«В чем была проблема избивать этого ребенка, в чем была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей?» - сказал Мургустов.

Также, как удалось выяснить полиции, мать ребенка, задержанная ранее, состояла на профилактическом учете еще в 2017 года, когда Аиша была в семье. Позднее в связи с тем, что положение в семье более-менее улучшилось, родители были сняты с учета, передает «Интерфакс».

Однако, как выяснилось, мать ребенка впоследствии отказалась от девочки и передала ее родственникам отца Аишы.

Днем ранее Магасский районный суд арестовал подозреваемую в избиении семилетней Аишы на два месяца. Ею оказалась родная тетя ребенка, ранее судима по аналогичной статье.

В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Кроме того, следователям удалось обнаружить местонахождение родителей девочки, которые находились в разводе и давно не видели дочь. Аиша вместе с тетей последние два месяца проживали в городе Сунджа, где и была арестована женщина.

В четверг девочка в тяжелом состоянии поступила в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, где ей провели операцию, сохранив сильно поврежденную руку, а позднее ребенка самолетом в сопровождении уполномоченного при главе Республики по правам ребенка Заремы Чахкиевой перевезли в столичную клинику имени Леонида Рошаля.