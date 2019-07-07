Во Франкфурте из-за бомбы эвакуировано свыше 16 тысяч жителей

В немецком городе Франкфурт-на-Майне эвакуировали 16 500 человек в связи с обезвреживанием обнаруженной 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Снаряд обнаружили возле Европейского центрального банка. На него наткнулись работавшие на месте строители, после чего экстренные службы в течение нескольких дней проводили постепенную эвакуацию жителей с прилегающих территорий и подготовку к обезвреживанию. Об этом сообщает сайт немецкой газеты Welt.

Первые жители были вывезены утром субботы, 6 июля, но основная масса жителей покинула свои квартиры в воскресенье. В связи с проведением работ по обезвреживанию и эвакуации было ограничено также движение поездов, трамваев и автобусов, а также самого большого в Германии аэропорта – движение в воздушном пространстве также пришлось ограничить и рекомендовать пилотам облетать зону эвакуации.